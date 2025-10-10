La CPI rechaza libertad provisional de Duterte por motivos de salud y seguirá hacia juicio

1 minuto

La Haya, 10 oct (EFE).- La Corte Penal Internacional (CPI) rechazó este viernes la libertad provisional del expresidente filipino Rodrigo Roa Duterte, solicitada por su defensa por motivos de salud, y ordenó que siga detenido, al concluir que existe el riesgo de fuga, de obstrucción de la investigación y de reiteración de los crímenes.

La decisión fue adoptada por la Sala de Cuestiones Preliminares y desestima dos peticiones de la defensa -una urgente y otra renovada con nuevos informes médicos-, y ordena que Duterte continúe bajo custodia en La Haya mientras avanzan los procedimientos, lo que supondrá ahora el establecimiento de una fecha para la audiencia en la que se confirmarán los cargos contra el exdirigente filipino.

Duterte fue entregado a la CPI en marzo pasado, tras una orden de arresto por presuntos crímenes de lesa humanidad (asesinatos) cometidos en Filipinas como parte de la “guerra contra las drogas” durante su mandato. EFE

