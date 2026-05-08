La creación de puestos de trabajo en EEUU aumenta más de lo esperado en abril

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La creación de puesto de trabajo aumentó más de lo previsto en Estados Unidos en abril, con una tasa de desempleo estable, según datos del gobierno este viernes que reflejan una consolidación de los recientes avances en el mercado laboral.

El crecimiento del empleo en Estados Unidos ha oscilado entre la expansión y la contracción durante el último año, lo que despertó preocupación sobre la salud de la mayor economía del mundo.

En abril, el número de puestos de empleo no agrícolas aumentó en 115.000, con una tasa de desempleo de 4,3% sin cambios respecto de marzo, señaló la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

Las sectores con más crecimiento fueron los de atención médica, transporte y almacenamiento, y comercio minorista.

Los datos del viernes superaron las expectativas de los analistas, ya que los economistas encuestados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal esperaban un crecimiento de 55.000 puestos de trabajo.

La cifra probablemente tranquilice a los responsables de la Reserva Federal de que pueden mantener las tasas de interés sin cambios por ahora, ya que el encarecimiento de la energía debido a la guerra con Irán aviva los temores de inflación.

El sector de la salud ha sido un motor constante, a medida que la población de Estados Unidos envejece y más personas se jubilan, y ha impulsado la creación de empleo en los últimos meses.

En abril, el sector sumó 37.000 empleos, en línea con su ganancia media mensual de 32.000 durante el último año, según el gobierno.

Los aumentos se concentraron principalmente en los centros de enfermería y las residencias asistidas.

El transporte y el almacenamiento aumentaron en abril, impulsados sobre todo por un incremento en el empleo de mensajeros y repartidores, pero aun así el sector sigue 105.000 puestos por debajo de su máximo de febrero de 2025.

– «Arriesgado» –

El empleo en el gobierno federal siguió disminuyendo. El presidente Donald Trump ha recortado el sector, cerrando agencias enteras y presionando a los empleados federales para que renuncien.

El empleo público federal cayó 11,5% —es decir 348.000 puestos— desde su máximo de octubre de 2024.

La tasa de desempleo de Estados Unidos se ha mantenido relativamente estable en torno al 4,3%.

Dan North, economista senior de Allianz Trade, advirtió que el aumento del empleo en Estados Unidos ha dependido en exceso del sector de la salud en los últimos meses.

«En los últimos 24 meses, el sector sanitario ha creado el 81% de los empleos del sector privado. Todo lo demás, el 19%», dijo a la AFP. Esta dependencia es algo «muy arriesgado», agregó.

Nancy Vanden Houten, economista jefe para Estados Unidos en Oxford Economics, señaló que, si se excluye el sector de la salud, «el crecimiento del empleo fue negativo en los últimos 12 meses».

North afirmó que esa excesiva dependencia y el continuo vaivén del mercado laboral son motivo de preocupación, ya que el débil crecimiento del empleo envía señales inquietantes para el conjunto de la economía.

«Lo importante aquí en el mercado laboral, según lo veo, está bajo la superficie. Creo que es un poco más débil de lo que la mayoría percibe», señaló.

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