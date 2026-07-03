La crisis de combustible en Rusia puede repercutir en países vecinos, según medios

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Moscú, 3 jul (EFE).- La escasez del combustible en Rusia, provocada por ataques ucranianos contra las refinerías rusas, puede repercutir en los países vecinos que dependen de los suministros rusos, escribe hoy el diario Védomosti.

El rotativo recuerda que tres países asiáticos -Kirguistán, Tayikistán y Mongolia- importan gran parte de sus hidrocarburos desde Rusia.

La víspera se supo que Kirguistán ya ha solicitado ayuda a Kazajistán, Azerbaiyán, Uzbekistán, Turkmenistán y Bielorrusia.

Las autoridades de Tayikistán no se han pronunciado aún sobre la situación del mercado de combustibles.

Según el Ministerio de Energía del país, Tayikistán importó 1,2 millones de toneladas de productos derivados del petróleo y gas licuado de Rusia en 2025.

Mongolia, en tanto, importa más del 90 % de sus productos petrolíferos de Rusia. En 2024, se firmó un acuerdo intergubernamental que prevé el suministro a la república asiática de hasta 1,9 millones de toneladas de productos petrolíferos y 60.000 toneladas de combustible para aviones al año.

Las regiones rusas ponen actualmente restricciones para la venta de gasolina y diésel en las estaciones de servicio, lo que ya se reflejó en un aumento de precios de los constes de transporte de mercancías.

Esta semana el Kremlin admitió estar considerando la importación de combustible debido a la crisis, que según las autoridades está relacionado con un aumento repentino de la demanda. EFE

mos/ajs