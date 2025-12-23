La crisis de la ONU y los recortes de EE.UU. golpean a Ginebra, cuna del multilateralismo

Antonio Broto

Ginebra, 23 dic (EFE).- El año 2025 ha marcado una grave crisis para el multilateralismo que ha golpeado a Ginebra, la «capital de los derechos humanos y la ayuda humanitaria»: los severos recortes de donantes como Estados Unidos han forzado a sus agencias y ONG a reducir presupuestos y plantillas.

La cosmopolita ciudad, residencia de miles de diplomáticos y funcionarios internacionales, ha sido testigo de la marcha de muchos de ellos a otros destinos con menor coste para sus agencias, mientras otros perdían su empleo, en el mejor de los casos con bajas incentivadas o jubilaciones anticipadas.

La OMS y la ACNUR, entre las principales víctimas

Casi todas las organizaciones con sede en Ginebra se han visto afectadas por el descenso de las aportaciones de Estados Unidos, que para muchas de ellas era su principal contribuyente, aunque quizá el caso más paradigmático es el de la Organización Mundial de la Salud (OMS), agencia que la Administración de Donald Trump abandonará formalmente el próximo mes de enero.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reconoció que la salida de EE.UU., que antes aportaba casi la quinta parte de los fondos de la agencia, ha provocado un agujero financiero de 500 millones de dólares, equivalentes aproximadamente a un 10 % de su presupuesto, y ha obligado a eliminar 1.282 puestos en la plantilla (de unas 9.000 personas en todo el mundo).

Otro organismo con sede en Ginebra, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), denunciaba en noviembre una caída del 25 % en sus fondos disponibles para 2025, en paralelo a una reducción de casi dos tercios en la contribución estadounidense.

A mediados de año, su alto comisionado, Filippo Grandi, reconocía que la crisis financiera de la agencia obligaría a suprimir unos 3.500 empleos del organismo y reducir los costes de plantilla en alrededor de un 30 %, lo que incluiría eliminar casi la mitad de los puestos ejecutivos en su sede en la ciudad suiza.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) tampoco se ha librado de los recortes, y según documentos presentados en su reciente reunión del Consejo de Administración, afronta un déficit de 254 millones de francos (322 millones de dólares) en contribuciones de sus miembros.

Los documentos sugieren la reducción de puestos ejecutivos, el traslado de empleados a Turín, despidos pactados o el alquiler de algunas de las oficinas en su sede central en Ginebra.

Según indicaron posteriormente a EFE fuentes de la OIT, la agencia ha tenido que prescindir de unos 140 empleados, tanto en la sede de Ginebra como en proyectos sobre el terreno.

Recortes a la lucha por las libertades fundamentales

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, por su parte, sufrió la retirada de EE.UU. del Consejo de Derechos Humanos a principios de año, y según reconoció la semana pasada su alto comisionado Volker Türk, ha tenido que recortar unos 300 empleos, lo que equivaldría aproximadamente a la quinta parte de su plantilla.

Según el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas, han tenido que reducirse trabajos esenciales incluso en crisis como las de Birmania (Myanmar), República Democrática del Congo o en Colombia, «justo en el momento en el que las necesidades están aumentando», ya que, en su opinión, el mundo «está siendo testigo de una arremetida sin precedentes contra los derechos humanos».

Abanderada de la lucha contra el cambio climático, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) depende de Estados Unidos para sufragar el 22 % de su presupuesto regular, y según indicaron a EFE fuentes de la agencia, aún está a la espera de recibir esa contribución para el bienio 2024-2025.

La agencia se ha visto obligada a una «reorganización» que, por ahora, sólo ha supuesto una reducción neta de 19 empleos.

Fuera del sistema de las Naciones Unidas, aunque en estrecha relación con éste y también con sede en Ginebra, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha confirmado que su plantilla de 18.000 personas será reducida en el equivalente a 2.900 puestos a tiempo completo, y su presupuesto se reducirá en un 17 % en 2026.

Una de las instituciones internacionales ginebrinas que parece por ahora librarse de esta cascada de reducciones de plantilla y presupuesto es la Organización Mundial del Comercio (OMC), que en los últimos meses «desapareció» sin aviso previo de la lista de recortes de la Casa Blanca a la asistencia internacional. EFE

