La crisis energética dejará apagones simultáneos en el 46 % de Cuba este viernes

La Habana, 15 ago (EFE).- La crisis energética en Cuba dejará apagones simultáneos que afectarán el 46 % del país en el horario de mayor consumo en la tarde-noche, informó este viernes la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE).

El Gobierno cubano señala que la causa de los apagones son la falta de combustible y divisas para importarlo, así como las frecuentes averías en las centrales térmicas con décadas acumuladas de explotación.

El panorama se agravó a mediados del año pasado. Desde entonces, han ocurrido cuatro apagones nacionales y los cortes de electricidad actualmente superan las 20 horas diarias en ciudades como Santiago de Cuba y Holguín (este). En La Habana, alcanzan las 16 horas al día.

La UNE, perteneciente al Ministerio de Energía y Minas, calcula para el horario “pico” en la tarde-noche de esta jornada una capacidad máxima de generación eléctrica de 2.050 megavatios (MW) para una demanda de 3.700 MW.

Esto supone un déficit (la diferencia entre oferta y demanda) de 1.650 MW y una afectación estimada de 1.720 MW, aunque es frecuente que los valores reales superan siempre el pronóstico oficial.

Actualmente, siete de las 20 unidades de producción termoeléctrica (distribuidas en siete centrales) están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Asimismo, 57 centrales de generación distribuida (motores) se encuentran fuera de servicio por falta de combustible (diésel y fueloil).

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica del sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959. El Gobierno cubano destaca por su parte el impacto de las sanciones estadounidenses, al que acusa de perseguir su búsqueda de combustible.

Diversos cálculos independientes estiman que el Gobierno necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar la red eléctrica.

Los cortes atizan asimismo el descontento social y han estado vinculados en los últimos años a las principales protestas que se han registrado en el país, como las de julio de 2021. EFE

