La crisis energética y Melissa mantienen este lunes los apagones masivos en Cuba

3 minutos

La Habana, 17 nov (EFE).- La crisis energética y los estragos del huracán Melissa van a provocar prolongados cortes eléctricos durante todo este lunes en Cuba, con la previsión de que el mayor apagón de la jornada cubra simultáneamente más de medio país.

Según datos difundidos por la estatal Unión Eléctrica (UNE) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem), un total de 153 megavatios siguen afectados en el oriente de la isla por el paso de Melissa, por lo que algo más de medio millón de personas siguen sin corriente desde hace 19 días.

Luego está la incapacidad cronificada de la isla para generar la energía que demandan los hogares y la economía, lo que va a provocar en el centro y oeste del país -en las zonas no afectadas por Melissa- prolongados apagones durante todo el día.

La UNE estimó que en el momento de máxima demanda de esta jornada la capacidad de generación para estas zonas podrá alcanzar los 1.591 MW, para una demanda pico de 3.050 MW.

Esto supone un déficit (la diferencia entre oferta y demanda) de 1.459 MW. La afectación estimada (lo que se desconecta previamente para evitar apagones desordenados) estaría sobre los 1.529 MW.

Actualmente, siete de las 16 unidades de producción termoeléctrica disponibles están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Estas centrales son responsables de en torno al 40 % del mix energético.

Además, 83 centrales de generación distribuida (motores) y la central de motores fuel del Mariel se encuentran fuera de servicio por falta de combustible (diésel y fueloil). Asimismo, alrededor de una docena no están operativas por déficit de lubricante. Estos equipos deberían suministrar alrededor de otro 40 % del mix energético.

Causas de la crisis

Las centrales termoeléctricas cubanas, la columna vertebral de la generación energética nacional, están en su mayoría obsoletas, tras décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones y mantenimiento.

Por su parte, muchos motores de generación eléctrica se encuentran fuera de servicio por la falta de divisas del país para importar combustible, lubricante o repuestos.

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959.

El Gobierno cubano destaca por su parte el impacto de las sanciones estadounidenses en esta industria y le acusa de «asfixia energética».

Diversos cálculos independientes coinciden en estimar que el Gobierno cubano necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema eléctrico, una cantidad de la que La Habana no dispone.

Los constantes apagones están paralizando la economía nacional, que se contrajo un 1,1 % en 2024 y suma en los últimos cinco ejercicios una caída acumulada del 11 %, según datos oficiales. La CEPAL también prevé que su producto interno bruto (PIB) sea negativo este año. EFE

