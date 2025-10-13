La Cruz Roja, de camino al sur de Gaza para recoger a más rehenes liberados por Hamás

Jerusalén, 13 oct (EFE).- La Cruz Roja se encuentra de camino a un punto de encuentro en el sur de la Franja de Gaza, donde Hamás le entregará a varios rehenes, informó el Ejército en un comunicado.

Se trataría de la segunda tanda de rehenes vivos liberados tras la puesta en libertad de 7 de los 20 que estaban en Gaza, y que ya están en territorio israelí.

Una vez los reciba de manos de Cruz Roja, el Ejército llevará a los rehenes a la base de Reim, situada junto a la frontera con Gaza, donde se les realizará una evaluación de salud y podrán reunirse con sus familias.

De ahí, serán trasladados en helicóptero a tres hospitales de las afueras de Tel Aviv: diez al Hospital Sheba, cinco al Beilinson y otros cinco al Ichilov.

También se espera la entrega de los cuerpos de los 28 rehenes muertos que siguen en Gaza, pero se desconoce si será simultánea o justo después del retorno de los vivos, ni tampoco si todos han podido se localizados.

Los Cruz Roja entregará los restos mortales a las tropas en Gaza y dentro del enclave palestino tendrá lugar una «breve ceremonia» y rezo judíos.EFE

