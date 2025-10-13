La Cruz Roja acude al punto del sur de Gaza donde recibirá cadáveres de rehenes

Jerusalén, 13 oct (EFE).- La Cruz Roja se dirige al punto en el sur de Gaza donde las milicias islamistas les entregarán «varios ataúdes» con los presuntos cuerpos de rehenes fallecidos, anunció el Ejército de Israel en un comunicado.

«Las Fuerzas de Defensa de Israel están preparadas para recibir más ataúdes con los restos mortales de los rehenes fallecidos, que se espera que sean entregados a la Cruz Roja más tarde», apuntaron las fuerzas armadas, lo que abre la puerta a que la entrega de los cuerpos se produzca en varias tandas.

Previamente, Hamás anunció que entregaría a la organización este lunes los cuerpos de Guy Illouz, de 26 años; Bipin Joshi, de 24; Yossi Sharabi, de 53; y Daniel Peretz, de 22 años.

El grupo islamista no detalló si entregaría todos los cuerpos a la vez o por tandas.

Aunque en Gaza hay 28 cadáveres de cautivos, uno de ellos el de Hadar Goldin, retenido por Hamás desde 2014, las autoridades israelíes ya estaban al tanto de que el grupo islamista no ha logrado recuperar todos los cuerpos.

Por ello, ya en las negociaciones del actual alto el fuego las partes acordaron que una entidad internacional participaría en la búsqueda de los cadáveres que Hamás no entregue este lunes.

Según explicó en la noche del domingo un oficial del Ejército israelí, los cadáveres serán entregados a la Cruz Roja, que a su vez los transportará para ponerlos a disposición de las fuerzas armadas.

Dentro de Gaza se celebrará una pequeña ceremonia religiosa por los fallecidos, cuyos ataúdes serán llevados entonces fuera del enclave, envueltos en banderas israelíes.

Finalmente serán trasladados al Instituto de Medicina Forense Abu Kabir de Yaffa, en el sur de Tel Aviv, donde se procederá a la identificación de los cadáveres y se tratará de determinar las condiciones en las que murieron.

El centro apuntó ayer que, en los casos más complejos, es posible que su identificación lleve más de 24 horas. EFE

