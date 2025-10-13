La Cruz Roja acude al punto del sur de Gaza donde recibirán cadáveres de rehenes

Jerusalén, 13 oct (EFE).- La Cruz Roja se dirige al punto en el sur de Gaza donde las milicias islamistas les entregarán «varios ataúdes» con los presuntos cuerpos de rehenes fallecidos, anunció el Ejército de Israel en un comunicado.

«Las Fuerzas de Defensa de Israel están preparadas para recibir más ataúdes con los restos mortales de los rehenes fallecidos, que se espera que sean entregados a la Cruz Roja más tarde», apuntaron las fuerzas armadas, lo que abre la puerta a que la entrega de los cuerpos se produzca en varias tandas.EFE

