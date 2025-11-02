La Cruz Roja recibe de Hamás los cuerpos de tres supuestos rehenes en Gaza

1 minuto

Jerusalén, 2 nov (EFE).- El Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC) recibió en la noche de este domingo los ataúdes con los cuerpos de tres presuntos rehenes de manos de Hamás en Gaza, anunció el Ejército de Israel en un comunicado.

«De acuerdo con la información aportada por la Cruz Roja, tres ataúdes de rehenes fallecidos les fueron transferidos y están de camino a las tropas del Ejército de Israel en Gaza», recoge el comunicado de las fuerzas armadas. EFE

