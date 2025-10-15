La Cruz Roja recibe dos cuerpos más de rehenes y Hamás dice que no puede encontrar más

1 minuto

Jerusalén, 15 oct (EFE).- El Comité Internacional de la Cruz Roja recibió enla noche de este miércoles en Gaza dos ataúdes con los cuerpos de dos rehenes israelíes más, mientras que el grupo islamista Hamás aseguró que ya no puede localizar más.

«Según la información proporcionada por la Cruz Roja, dos ataúdes de rehenes fallecidos han sido transferidos a su custodia», confirmó el Ejército israelí en un comunicado, en el que indicó que espera recibir los féretros desde de Gaza para transferirlos a Israel.

La entrega de estos dos cuerpos se suma a los siete cadáveres de rehenes entregados por Hamás anteriormente, después de que un instituto forense israelí dijera que un octavo cuerpo no se correspondía con ninguno de los 28 cautivos muertos.

Por su parte, Hamás aseguró que ha cumplido con su «compromiso con el acuerdo» y dijo que ya ha entregado a todos los «prisioneros israelíes vivos bajo su custodia, así como los cadáveres a los que pudo acceder».

«En cuanto a los cadáveres restantes, se requieren grandes esfuerzos y equipo especial para su recuperación y extracción», añadió Hamás en un comunicado difundido en sus canales oficiales,

Aún quedan 19 cuerpos de rehenes por ser entregados, a cambio de al menos 360 cuerpos de gazatíes muertos durante la ofensiva -de ellos 90 ya han sido devueltos a Gaza por el Ejército-, según lo establecido en el acuerdo. EFE

pms-mt/rcf