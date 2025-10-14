La Cruz Roja se dirige al norte de Gaza para recibir más cuerpos de rehenes de Hamás

2 minutos

Jerusalén, 14 oct (EFE).- La Cruz Roja se dirige a un punto en el norte de la Franja de Gaza para recibir «varios ataúdes de rehenes fallecidos», informó el Ejército israelí en un comunicado.

En la nota, el Ejército exigió a Hamás «que cumpla con el acuerdo y realice los esfuerzos necesarios para devolver a todos los rehenes fallecidos».

La entrega de estos nuevos cuerpos se produce después de momentos de tensión al haber entregado hasta el momento Hamás solo a 4 de los 28 restos de rehenes que había en la Franja.

Poco antes de este mensaje, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que no escatimará esfuerzos para que los restantes cuerpos de rehenes sean devueltos por Hamás, y confió en recibir noticias «en las próximas horas» de la entrega de nuevos cadáveres.

El retraso en la devolución de los 24 rehenes fallecidos que siguen en manos de Hamás ha tensionado el acuerdo con Israel, que estaba estudiando restringir la entrada de ayuda humanitaria hacia Gaza por el cruce de Rafah hasta que el grupo islamista entregue todos los cuerpos.

Pese a que Egipto esperaba reabrir este paso «en las próximas horas», una fuente gubernamental israelí informó a EFE de que responsables de seguridad recomendaron al Gobierno que no se reabriera el cruce. El Ejecutivo israelí no se ha pronunciado al respecto.

Una fuente de seguridad egipcia próxima a las negociaciones dijo a EFE que Hamás ha transmitido a los mediadores del alto el fuego -Egipto, Catar y Estados Unidos- su compromiso de entregar los cuerpos de los rehenes israelíes que permanecen en la Franja de Gaza y asegura estar «realizando esfuerzos» para cumplir con lo acordado.

El acuerdo de alto el fuego diseñado por el presidente estadounidene, Donald Trump, contemplaba la liberación este lunes de los 20 rehenes vivos, que fueron puestos en efecto en libertad, y la entrega también de los cuerpos de todos los cautivos fallecidos.

No obstante, ya se apuntaba al escenario de que su recuperación sería complicada y que algunos están desaparecidos, por lo que, según recoge el propio acuerdo, se creará un equipo de trabajo internacional que ayudará a hacerlo.EFE

mt/pddp