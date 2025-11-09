La Cruz Roja traslada al Ejército israelí el féretro de un rehén recibido en Gaza

Jerusalén, 9 nov (EFE).- El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) recibió en la Franja de Gaza el féretro con el cuerpo de un rehén israelí, según señaló Hamás, entregado por las milicias palestinas en la Franja, y lo está trasladando al Ejército israelí en el enclave, informaron las fuerzas armadas de Israel en un comunicado.

El cadáver será entregado al Ejército, que lo llevará desde Gaza hasta territorio israelí, donde será identificado en el instituto forense.

El cadáver debería corresponderse con el del exteniente israelí Hadar Goldin, cuyo cuerpo permanece en Gaza desde la ofensiva bélica israelí de 2014 apodada ‘Margen Protector’.

Durante los 50 días de guerra de 2014, desde el 8 de julio hasta el 26 de agosto de ese año, murieron por fuego israelí 2.251 palestinos, de los que se estima que 1.462 eran civiles, entre ellos 551 niños y 299 mujeres, de acuerdo con datos de la ONU. También murieron 66 soldados israelíes y cinco civiles, incluido un niño.

«Su cuerpo fue secuestrado por Hamás, que se negó a devolverlo durante todo este tiempo», dijo este domingo sobre Goldin el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ante el inicio de la reunión de su gabinete.

Hadar Goldin tenía 23 años cuando murió en agosto de 2014 durante una emboscada en la que también perecieron otros dos soldados, y su cuerpo fue llevado a un túnel en Gaza.

Si el cuerpo se identifica de forma positiva, quedarán en Gaza los restos mortales de tan solo 4 rehenes después de que las milicias en el enclave palestino hayan entregado 24 cadáveres, contando el de Goldin. EFE

