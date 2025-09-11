The Swiss voice in the world since 1935

La cuarta jueza del caso Bolsonaro ve «pruebas concluyentes» del intento de golpe

Brasilia, 11 sep (EFE).- Cármen Lúcia Antunes, una de los cinco magistrados del Supremo que juzga al expresidente brasileño Jair Bolsonaro por golpismo, afirmó este jueves que hay «pruebas concluyentes» de que una «organización criminal» bajo el liderazgo del dirigente ultraderechista buscó «minar el libre ejercicio» de los poderes democráticos.

«Querían dañar y secuestrar el alma de la República» al «desmoralizar el proceso electoral», dijo la jueza en su pronunciamiento, que puede constituir una mayoría de tres votos para la condena del exmandatario y siete de sus aliados, entre ellos exministros y antiguos jefes militares, en el juicio que cursa en la Primera Sala de la Corte Suprema.

