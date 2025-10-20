La cuenta corriente de la eurozona reduce el superávit en agosto un 47,8 % interanual

Fráncfort (Alemania), 20 oct (EFE).- La balanza por cuenta corriente de la zona del euro tuvo el pasado agosto un superávit de 12.000 millones de euros, un 47,8 % menos que en el mismo mes de 2024 y un 60 % menos que en julio de este año.

El Banco Central Europeo (BCE) informó este lunes de que el superávit de agosto de este año refleja un superávit en bienes de 15.000 millones de euros ( 23.000 millones de euros un año antes) y en servicios de 14.000 millones de euros (12.000 millones de euros).

Pero la zona del euro tuvo en agosto un déficit en rentas primarias de 1.000 millones de euros (superávit de 2.000 millones de euros un año antes) y en rentas secundarias de 16.000 millones de euros (déficit de 14.000 millones de euros un año antes).

La balanza por cuenta corriente mide los ingresos y pagos al exterior por intercambio de mercancías, servicios, rentas y transferencias.

El saldo acumulado anual de la balanza por cuenta corriente en los últimos doce meses hasta agosto tuvo un superávit de 303.000 millones de euros, que supone un 2 % del producto interior bruto (PIB) y comparado con el superávit de 404.000 millones de euros un año antes (2,7 % del PIB).

En la cuenta financiera, los residentes en la zona del euro realizaron en agosto adquisiciones netas de valores extranjeros de inversión de cartera por un importe de 848.000 millones de euros (560.000 millones de euros un año antes), en términos acumulados de doce meses.

Los no residentes realizaron adquisiciones netas de valores de la zona del euro de inversión de cartera de 745.000 millones de euros en el mismo período (784 millones de euros un año antes). EFE

