La cultura afro en Panamá «se vive todos los días», no solo en el Mes de la Etnia Negra

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Rogelio Adonican Osorio

Ciudad de Panamá, 19 may (EFE).- El diseñador panameño Jean Carlos Quijano, conocido como Jean Decort, reivindica en el Mes de la Etnia Negra que la cultura afro «se vive todos los días» y, aunque reconoce avances en Panamá, alerta sobre contradicciones sociales que todavía afectan a la comunidad afrodescendiente.

«No somos negros solo este mes; en junio todavía seguimos siendo negros», dijo a EFE el diseñador, con motivo de la celebración en mayo en Panamá del Mes de la Etnia Negra, e invitó a las nuevas generaciones a conocer más sobre su historia y sentirse orgullosas de sus raíces.

Jean reconoce que es importante esta celebración porque «antes era solamente un día y ahora tenemos un mes entero de actividades, reconocimiento y educación. Pero todavía falta mucho».

Aún existen jóvenes que enfrentan dificultades simplemente por llevar su cabello afro, trenzas o por expresar libremente su identidad, y reitera que «ahí es donde uno entiende que todavía hay cosas que sanar como sociedad».

El artista aludió a la controversia por el uso del cabello afro en escuelas panameñas, reavivada en el arranque del año escolar 2026 en el país, tras denuncias de racismo luego de que algunos planteles exigieran un «certificado de afrodescendiente» para permitir peinados como trenzas, rastas o cabello natural afro.

«La cultura afro no se celebra solamente un mes. La cultura afro se vive todos los días», remarcó.

Precisamente, la necesidad de sanar y reconstruir la identidad colectiva es una de las razones por las que decidió convertir la moda en una herramienta cultural y sostuvo que, a través del arte, también se puede «combatir el racismo», un proceso que siendo un hombre negro en la industria de la moda «no ha sido sencillo».

«Tienes que esforzarte más, porque cualquier error, solo por ser negro, te lo van a señalar», dijo.

Como un sueño

Quijano, de 33 años, corpulento, de gran estatura y con un peinado denominado ‘Flattop’, al mejor estilo de los baloncestistas de los años 80, se define como un joven nacido en la región de Colón, donde comenzó un sueño, en el cuarto de su casa con «la idea de hacer algo diferente” en el campo de la moda.

Sus primeros diseños surgieron en plena tendencia de personalizar pantalones jeans con blanqueador y cortes artesanales. «Ni siquiera pensaba que esto pudiera convertirse en una marca».

En 2014, con la finalidad de crear prendas diferentes que representaran la cultura de cada persona a través de colores, estampados y patrones, nació Jean Decort.

Lleno de colores y diseños que hoy se reflejan en cada rincón de su tienda, el diseñador afropanameño ha participado en importantes presentaciones internacionales, entre ellas Africa Fashion Reception, en Addis Abeba (Etiopía), en 2018; Cultural Fashion Show, en Virginia (Estados Unidos); Cali Afro Show, en Colombia, en 2014 y 2018; y Global Couture USA, en Washington D.C., en 2023.

Colecciones entre memorias y nostalgia

Jean cuenta que gran parte de sus colecciones nacen de recuerdos cotidianos e historias familiares. Su inspiración puede aparecer en cualquier momento: caminando por una calle de Colón, conversando con sus familiares o incluso cocinando.

Recuerda, por ejemplo, cómo una conversación con su abuela terminó convirtiéndose en una colección inspirada en los antiguos buses de la Zona del Canal.

«Ella me contaba que cuando trabajaba como babysitter (niñera) se montaba en unos buses verdes y ahí empecé a investigar sobre el origen del Diablo Rojo. De esa curiosidad nació toda una colección», relató.

Lo mismo ocurrió con el ‘Patacón Monster’, uno de sus conceptos más llamativos, la colección de cartones de Bingo y la de los plátanos verdes.

«Yo decía: si existe Cookie Monster, ¿Por qué no puede existir un Patacón Monster? Y así comienzan las ideas», explicó.

Todo lo que diseña busca despertar nostalgia y hacer que las personas vuelvan a conectar con recuerdos de su infancia y de su cultura.

«Trato de plasmar cosas que vivimos diariamente y que quizás muchas veces pasan desapercibidas», explicó. EFE

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