La cultura y la sociedad civil española se vuelcan con la flotilla que zarpa rumbo Gaza

Barcelona, 31 ago (EFE).- Representantes del mundo de la cultura y la sociedad civil se han volcado este domingo en apoyo a la nueva flotilla humanitaria, la Global Sumud, que zarpará esta tarde hacia Gaza desde el Puerto de Barcelona (España), donde la acción solidaria con el pueblo palestino ha creado gran expectación.

Cientos de ciudadanos se han acercado al mar para seguir las actividades que se han ido organizando durante la mañana en el muelle cercano y poder escuchar las palabras de activistas de movimientos humanitarios internacionales como la sueca Greta Thunberg, que viajará en uno de los barcos.

Uno de los actores más destacados del panorama artístico español Eduard Fernández, originario de Barcelona, ha acudido al puerto a dar apoyo a la salida de la flotilla y ha reivindicado que ésta «no es una amenaza, sino un acto de humanidad».

«Lo que ocurre en Gaza no es un conflicto, es un genocidio en tiempo real», ha lamentado.

El actor ha asegurado que «quedarse callado es ser cómplice. El silencio mata igual que lo hacen las bombas», para denunciar después que «Europa, que ha dicho tantas veces ‘nunca más’, vuelve a mirar hacia otro lado».

Junto a Fernández, ha alzado también la voz el también actor irlandés Liam Cunningham, que ha hecho público el mensaje póstumo grabado por una niña palestina de 5 años que daba detalles de la música que quería que sonara en su funeral si resultaba muerta.

Entre otros representantes de la cultura española, han acudido al Puerto de Barcelona la actriz Laia Manzanares, el actor Willy Toledo, el director de teatro Alex Rigola y la cantante Marina Rossell.

Además, han arropado a los activistas que zarparán rumbo a Gaza asociaciones cívicas como el Movimiento de mujeres palestina Alkarama, de Madrid, el activista social David Fernández, el Sindicat de Llogaters, Top Manta y Prou Complicitat, entre muchos otros.

Desde el viernes y hasta hoy domingo, organizaciones sociales y propalestinas han organizado actividades, charlas y conciertos en Barcelona para recibir a las personas que han embarcado en la Global Sumud Flotilla y apoyar a la misión, que quiere «romper el asedio» de la Franja de Gaza establecido por Israel y crear un corredor humanitario. EFE

