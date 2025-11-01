La cumbre APEC concluye abogando por expandir el comercio tras tregua entre EE.UU. y China

1 minuto

Gyeongju (Corea del Sur), 1 nov (EFE).- La cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) concluyó este sábado con la adopción de una declaración sobre la necesidad de expandir el comercio, y centrada en los desafíos sobre inteligencia artificial y desafíos demográficos, un encuentro marcado por la tregua en la guerra de aranceles desatada entre Estados Unidos y China. EFE

daa/sbb

(foto)(video)