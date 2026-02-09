La Cumbre de D.Humanos de Ginebra premiará a los participantes en las protestas de Irán

1 minuto

Ginebra, 9 feb (EFE).- El Premio al Coraje, concedido cada año en la Cumbre de Derechos Humanos y Democracia de Ginebra a una destacada personalidad por su labor en la defensa de las libertades, se concederá en 2026 de forma simbólica a todos los participantes en las recientes protestas en Irán, anunciaron este lunes los organizadores.

El galardón será recogido el 18 de febrero, jornada de la cumbre, por la periodista Masih Alinejad, una de las principales defensoras de los derechos de las mujeres de Irán y actualmente exiliada en Estados Unidos.

Con este premio, concedido por una coalición de más de 30 ONG, se quiere homenajear a «aquéllos que se alzaron frente a la tiranía para exigir sus derechos humanos básicos y su dignidad, con decenas de miles abatidos a tiros, mutilados y masacrados», según señalaron los organizadores de la cumbre.

En ella también se concede anualmente un Premio Internacional de los Derechos de las Mujeres, que en la edición de 2026 recaerá en la deportista afgana Marzieh Hamidi, campeona nacional de taekwondo de su país y también en el exilio, en su caso desde que los talibanes recuperaron el poder en 2021.

El Premio al Coraje fue concedido el pasado año a los líderes políticos venezolanos Ana Corina Machado, meses antes de recibir el Nobel de la Paz, y Edmundo González.

En ediciones anteriores se otorgó a figuras como el opositor nicaragüense Félix Madariaga o los disidentes rusos Vladímir Kara-Murza y Alexei Navalni, fallecido en 2024 en prisión. EFE

abc/rcf