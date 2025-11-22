La Cumbre de líderes del G20 adopta una declaración consensuada pese a ausencia de EE.UU.

1 minuto

Johannesburgo, 22 nov (EFE).- Los jefes de Estado y de Gobierno del G20, foro que reúne a las principales economías del mundo, adoptaron este sábado por unanimidad una declaración de líderes durante su cumbre anual en Johannesburgo, pese a la ausencia de Estados Unidos en los debates.

Así lo anunció Vincent Magwenya, portavoz del presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, -que ostenta la presidencia rotatoria del grupo- quien aseguró que el documento fue adoptado por la «unanimidad de todos los países presentes», lo que «demuestra el compromiso que los miembros del G20 tienen con el multilateralismo como principio para la colaboración y la cooperación».

Magwenya explicó que, aunque la declaración suele aprobarse al final de la cumbre, a lo largo del viernes, durante varias conversaciones bilaterales, «surgió la idea de que debíamos proceder primero a adoptar la declaración de la cumbre como primer punto del día y luego continuar con el resto de la sesión». EFE

pga/pa/vh

(foto) (vídeo)