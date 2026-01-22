La cumbre de líderes europeos guarda un minuto de silencio por las víctimas de Córdoba

Bruselas, 22 ene (EFE).- Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea guardaron este jueves un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario del pasado domingo en Ademuz (Córdoba), que se ha cobrado 45 víctimas mortales, al inicio de su cumbre extraordinaria en Bruselas para hablar sobre sus relaciones con Estados Unidos.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, comenzó el encuentro con un mensaje de condolencias al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en nombre del resto de líderes de los Veintisiete antes del minuto de silencio en memoria de las víctimas, dijeron fuentes europeas.

También el Parlamento ha guardado en dos ocasiones un minuto de silencio para honrar a los afectados por este accidente en su pleno de esta semana, la segunda en presencia del rey Felipe VI, que pronunció un discurso ante el hemiciclo este miércoles con motivo de los 40 años de la entrada de España en la Unión Europea.

El número de muertos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) asciende ya a 45, después de que los servicios de emergencia que actúan en la zona hayan encontrado este jueves otros dos cadáveres, los dos últimos desaparecidos que quedaban por localizar, de acuerdo con las denuncias presentadas por los familiares. EFE

