La cumbre del ultraderechista Vox comienza con debates sobre migración e Iberoamérica

Madrid, 13 sep (EFE).- La cumbre del partido ultraderechista español Vox comenzó este sábado con una jornada de mesas redondas, en las que los ponentes han intercambiado ideas sobre la migración, la identidad nacional y la relación con Iberoamérica, entre otros.

‘Europa Viva 25’ se celebra este fin de semana en Madrid con la presencia de dirigentes de los partidos que integran el grupo europeo Patriotas por Europa y fuerzas políticas derechistas al otro lado del Atlántico.

Algunos de los ponentes recordaron este sábado al activista conservador estadounidense Charlie Kirk, asesinado al recibir un disparo en el cuello el miércoles durante un evento en la Universidad Utah Valley y al que líderes de Vox despidieron en un acto frente a la embajada estadounidense en Madrid el jueves.

Entre los asistentes estuvo el líder del partido ultraderechista español, Santiago Abascal, que se paseó por las instalaciones del recinto entre una notable afluencia de público (varias decenas de simpatizantes quedaron durante un rato esperando fuera por exceso de aforo, según explicaron a EFE).

Abrió la jornada el debate ‘Asegurar nuestras fronteras: Protegiendo a las naciones de Europa contra la inmigración ilegal y sus consecuencias, con enfoque en el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo’, en el que participó el exdirector de Frontex y eurodiputado por el RN, Fabrice Leggeri.

«No se impresionen si los acusan de difundir discursos de odio», concluyó Leggeri, que acusó a las instituciones europeas de establecer censura contra el grupo Patriots.

Presencia latinoamericana

Otro de los ponentes de la mañana fue el secretario de Culto y Civilización de Argentina, Nahuel Sotelo, del bloque ultraderechista la Libertad Avanza, que denunció que desde España y Europa se está destruyendo «la civilización occidental».

Aseguró que desde que Javier Milei asumió la presidencia de Argentina, su país es «faro de libertad para el mundo», no solo a nivel económico, sino en la batalla cultural «de la libertad contra la opresión, del capitalismo contra el socialismo, del bien contra el mal».

A la ponencia de Sotelo se sumarán a la tarde las intervenciones de otros referentes de la ultraderecha latina, como el exactor y activista mexicano Eduardo Verástegui o el presidente de la Cámara de Diputados de Paraguay, Raúl Latorre.

Gran acto político el domingo

Tras el arranque de este sábado, Vox ha organizado un gran acto político para mañana domingo, en el que intervendrán dirigentes políticos del grupo Patriotas.

En un principio, desde el partido ultraderechista español habían avanzado la asistencia al encuentro del presidente argentino, Javier Milei, pero finalmente su viaje a Madrid fue cancelado tras el revés electoral sufrido el domingo en los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires.

Sí participará en el acto el presidente del partido de ultraderecha portugués Chega, la segunda fuerza en el Parlamento luso, André Ventura, confirmaron a EFE fuentes de la formación. EFE

