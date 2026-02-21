La cumbre global de Nueva Delhi aboga por una «IA segura, fiable y sólida»

Decenas de países, entre ellos Estados Unidos y China, abogaron por una inteligencia artificial «segura, fiable y sólida», en una declaración común emitida el sábado al finalizar una cumbre celebrada en Nueva Delhi.

«Promover una IA segura, fiable y sólida es clave para construir confianza y maximizar los beneficios económicos y sociales», reza la declaración suscrita por 86 países y dos organizaciones internacionales.

El comunicado no incluye ningún compromiso concreto, pero destaca iniciativas voluntarias, como mancomunar capacidades de investigación en IA a nivel internacional.

«Creemos que la promesa de la IA se cumple de la mejor manera sólo cuando sus beneficios se comparten con la humanidad», afirma el comunicado, publicado un día después de lo previsto.

La Cumbre sobre el Impacto de la IA, a la que asistieron miles de personas en Nueva Delhi, incluyendo directores ejecutivos de grandes empresas del sector, fue la cuarta cita anual sobre la inteligencia artificial generativa.

Estados Unidos no firmó la declaración del año pasado. En esta edición hizo saber el viernes que rechazaba «totalmente» cualquier gobernanza mundial de inteligencia artificial.

Horas antes el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, había confirmado la creación de una comisión científica destinada a «convertir el control humano en una realidad técnica» para la inteligencia artificial.

Entre los temas más candentes que se abordaron figuran las ventajas de la traducción multilingüe con IA, las amenazas que esa tecnología puede suponer para el empleo y el consumo energético de los centros de datos.

«Reconociendo las crecientes demandas de la IA en materia de energía, infraestructura y recursos naturales, destacamos la importancia de desarrollar sistemas de IA eficientes desde el punto de vista energético», indicó el comunicado.

Igualmente, alienta a adoptar marcos «apropiados» que «estimulen la innovación al tiempo que promueven el interés público».

Analistas ya avisaron que era improbable esperar compromisos concretos, ante la vaguedad de las promesas hechas en las anteriores cumbres en Francia, Corea del Sur y Reino Unido.

– Estados Unidos estampa su firma –

Estados Unidos finalmente suscribió la declaración principal de la cumbre, cuya publicación originalmente se esperaba para el viernes, pero se retrasó un día para maximizar el número de firmantes, informó el gobierno indio.

En cuanto a los riesgos que la IA puede representar para la seguridad -desde la desinformación hasta los temores de la creación de nuevos patógenos devastadores- la declaración de la cumbre adoptó un tono cauteloso.

«Sigue siendo importante profundizar nuestra comprensión de los posibles aspectos de seguridad», señala la declaración.

«Reconocemos la importancia de la seguridad en los sistemas de IA, las medidas voluntarias lideradas por la industria y la adopción de soluciones técnicas y marcos políticos apropiados que permitan la innovación», expresa.

La lista de oradores en la cumbre, que arrancó el jueves, incluyó al primer ministro indio, Narendra Modi; el presidente de Brasil, Lula da Silva, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, así como Guterres.

Además, estuvieron presentes representantes de gigantes de la industria, como Sam Altman, director de Open AI.

El experto en informática Stuart Russell, un influyente investigador de la IA, dijo a la AFP que los compromisos del sábado no eran «completamente intrascendentes».

«Lo más importante es que existan compromisos», afirmó.

La próxima cumbre de IA tendrá lugar en Ginebra en 2027. En tanto, un panel de la ONU sobre IA comenzará a trabajar hacia una «gobernanza liderada por la ciencia», dijo Guterres el viernes.

