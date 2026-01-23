La cumbre hispano-portuguesa se celebrará el 6 de marzo en la ciudad española de Huelva

Madrid, 23 ene (EFE).- La cumbre hispano-portuguesa, que se iba a celebrar el próximo jueves en Huelva (sur de España), tendrá lugar finalmente en ese mismo lugar el 6 de marzo, informaron este viernes fuentes del Ejecutivo español.

La cita del jueves se aplazó tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba, sur de España), que causó 45 víctimas mortales muchas de ellas de esta provincia, con la finalidad de acompañar a los heridos y a los familiares y concentrar los esfuerzos en el homenaje de Estado, que se celebrará el sábado 31 de enero en Huelva, recuerdan las fuentes.

La cumbre estaba prevista que se celebrara en el monasterio de La Rábida, próximo a Huelva, presidida por Sánchez y el primer ministro portugués, Luís Montenegro.

La última reunión bilateral entre España y Portugal fue el 23 de octubre de 2024 en la ciudad de Faro (Portugal), donde se firmaron once acuerdos sobre varias materias, que incluían la regulación de los caudales de los ríos de cauce compartido Tajo y Guadiana, y se acordó impulsar la alta velocidad ferroviaria, aunque no hubo un acuerdo definitivo respecto a las fechas y la prioridad de los tramos.

La agenda de la cumbre de este año incluye, entre otros asuntos, la interconexión eléctrica de la península Ibérica con Francia, tras el gran apagón del pasado abril en España y Portugal. EFE

