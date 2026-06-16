La cumbre Rusia-ASEAN abordará los procesos de integración en el espacio euroasiático

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Moscú, 16 jun (EFE).- La cumbre Rusia-ASEAN, que se celebrará en la ciudad rusa de Kazán este miércoles y jueves, abordará los procesos de integración en el espacio euroasiático, según la agenda de la reunión dada a conocer hoy por el Kremlin.

«Naturalmente, como en todo evento internacional de este tipo, habrá numerosos contactos y reuniones bilaterales. Nuestro presidente (Vladimir Putin) se reunirá con prácticamente todos los líderes» del Sudeste Asiático, dijo el asesor de la Presidencia rusa para Asuntos Internacionales, Yuri Ushakov.

Ushakov, citado por las agencias locales, precisó que en Kazán estarán las delegaciones de todos los 11 miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), cuya presidencia rotatoria asume Filipinas en 2026.

El programa del evento comenzará mañana por la tarde con una recepción de gala ofrecida por Putin en honor de los jefes de las delegaciones.

Antes de la recepción, el jefe del Kremlin saludará a los invitados en el vestíbulo de un teatro, donde se les ofrecerá un breve concierto y posteriormente todos irán a la recepción de gala, señaló.

El día principal de la cumbre es el 18 de junio, cuando habrá dos sesiones, una abierta para los medios y otra, cerrada.

En la parte cerrada del evento, sus miembros abordarán los «procesos de integración en el espacio eurasiático», afirmó el asesor del Kremlin.

Agregó que al término de la primera sesión se espera la aprobación de cuatro documentos conjuntos, incluida la declaración de Kazán.

Según el Kremlin, Putin y el líder de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., harán declaraciones para la prensa para resumir la jornada.

Ushakov subrayó que el intercambio comercial entre Rusia y la ASEAN ha crecido casi un 60% en los últimos 10 años y asciende a cerca de 22.000 millones de dólares.

La cita de Kazán se celebra en el marco de los 35 años de relaciones bilaterales y en la misma semana que Francia acoge la reunión de líderes del G7, el grupo de economías occidentales que ha liderado las sanciones a Moscú por la guerra en Ucrania.

Putin no viaja al Sudeste Asiático desde junio de 2024, cuando firmó acuerdos en Hanói durante una visita de Estado a Vietnam, y su última participación presencial en una cumbre de la ASEAN tuvo lugar en Singapur en 2018.

La anterior cumbre Rusia-ASEAN tuvo lugar en octubre de 2021 en formato virtual debido a la pandemia del coronavirus.

La ciudad rusa de Kazán ya acogió una cumbre de Rusia con el grupo BRICS en 2024.EFE

mos/ajs