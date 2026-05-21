La cumbre UE-México es «un mensaje geopolítico muy potente», afirma António Costa

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Ciudad de México, 21 may (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, aseguró este jueves a EFE que la cumbre entre la UE y México es «un mensaje de geopolítica muy potente» en «un momento de tanta de confrontación» global, y celebró el interés de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, de «acercarse» a la UE.

«Esta cumbre es un mensaje de geopolítica muy potente. Es decirle al mundo en un momento de tanta incertidumbre, tanta confrontación, que UE y México se dan las manos para seguir adelante para reforzar la prosperidad en las relaciones entre nosotros», indicó Costa en una entrevista en Ciudad de México al inicio de su visita oficial al país, para sellar el Acuerdo Comercial Modernizado entre México y la UE.

Costa se encuentra en la capital mexicana junto a la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula Von der Leyen, para participar el viernes en la cumbre UE – México en Palacio Nacional.

«La presidenta Sheinbaum ha señalado como prioridad acercarse a la UE. Tuvimos una reunión con ella en el G7 de Canadá con Von der Leyen y yo, y desde entonces hemos avanzado mucho hasta el punto de poder firmar mañana (el acuerdo comercial)», remarcó a EFE el presidente del Consejo Europeo.

Costa remarcó que «es la primera vez que tenemos una cumbre después de diez años, es una señal muy clara de que queremos trabajar juntos».

Resaltó, además, que el pacto «no es sólo sobre el dominio comercial, tiene otras dimensiones, la seguridad, el medioambiente, la transición energética».

«Uno de los objetivos de la UE es ser un proveedor de previsibilidad, estabilidad y confianza, que es esencial para la actividad económica. Por eso tenemos una agenda de comercio muy intensa. Hace poco firmamos el acuerdo con Mercosur, ahora estamos modernizando el acuerdo con México», subrayó.

La UE es el tercer socio comercial más importante de México, mientras que el país norteamericano representa el segundo socio comercial más importante en Latinoamérica. Bruselas ve el acuerdo como una «poderosa herramienta» que llevará la relación «al siguiente nivel». EFE

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