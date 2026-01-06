La curul de la esposa de Maduro en el Parlamento venezolano lo ocupará un clavel rojo

Caracas, 6 ene (EFE).- La curul de la diputada Cilia Flores, esposa del presidente Nicolás Maduro y quien fue capturada junto a él durante un ataque de tropas estadounidenses, será ocupado por un clavel rojo hasta que la «primera combatiente», como es conocida, esté de vuelta en Venezuela, anunció este martes el Parlamento, de mayoría chavista.

«Los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, para recordar el compromiso de luchar todos los días para que retorne a su curul, hemos tomado la decisión, impartida por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, de colocar un clavel rojo en su curul», dijo el legislador Pedro Carreño durante una reunión entre la junta directiva del Legislativo y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

En ese sentido, Carreño aseguró que trabajarán «sin descanso hasta» tener de vuelta a Maduro y a Flores.

«Es nuestro reto, es nuestro desafío y queremos compartirlo con ustedes magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)», añadió el diputado durante el encuentro que fue convocado para informar al TSJ sobre el inicio del año legislativo para el período 2026-2031.

La madrugada del sábado 3 de enero los habitantes de Caracas y los estados vecinos de La Guaira, Aragua y Miranda fueron sorprendidos por un ataque militar de Estados Unidos en varias zonas militares y urbanas, que terminó con la captura del mandatario venezolano y de su esposa.

La operación dejó «decenas» de muertos, según anunció este martes el fiscal general, Tarek William Saab.

Maduro, quien fue trasladado de inmediato a Estados Unidos, está acusado por la Justicia de ese país de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones calificadas como terroristas por Washington.

Tras la captura de Maduro, Delcy Rodríguez, quien ejercía como vicepresidenta de Maduro, fue juramentada como presidenta encargada, según una orden emanada por el TSJ.

Rodríguez, de 56 años, era la segunda en la línea para suceder a Maduro en caso de una falta «temporal» o «absoluta», según la Constitución venezolana, que no prevé, sin embargo, un escenario como el actual, de detención de la cabeza del Ejecutivo.

El clavel rojo ha sido un símbolo entre los movimientos políticos y sociales a lo largo de la historia para representar la libertad y la esperanza, luego de que en abril de 1974 soldados y civiles adornaran sus fusiles en Portugal con esta flor en lo que se conoció como la Revolución de los Claveles, que marcó el fin de la dictadura y el inicio de la democracia en ese país. EFE

