La custodia de Brasil en embajada de México en Lima no afecta asilo de ex primera ministra

Lima, 26 ene (EFE).- El ingreso de Brasil en la Embajada de México en Lima para custodiar sus instalaciones, tras el ruptura de relaciones diplomáticas con Perú, no afecta «en nada» la situación de la ex primera ministra Betssy Chávez, refugiada en esa embajada y a la espera, desde noviembre pasado, de recibir un salvoconducto que le permita viajar asilada a México, afirmó este lunes el ministrio de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo De Zela.

En declaraciones a la prensa, De Zela dijo que la Cancillería ha dado su conformidad a la solicitud de México para que Brasil custodie su embajada y sedes diplomáticas en Perú, al activar un mecanismo previsto en la Convención de Viena, y que por ese motivo se ha visto el cambio de bandera en la embajada.

Sin embargo, sobre la situación de Chávez, De Zela afirmó que esta decisión «no afecta en nada» porque Brasil está ahora autorizada a actuar en nombre de México en Perú.

«Brasil se ha hecho cargo de los asuntos diplomáticos de México (en Perú), ha tomado responsabilidad del control de la embajada y oficinas, no altera en nada la situación de la señora Chávez», apuntó el canciller.

La ex primera ministra del destituido expresidente Pedro Castillo (2021-2022) ha sido condenada a 11 años y cinco meses de cárcel por el delito de rebelión, al igual que el exmandatario, a raíz del fallido intento de golpe de Estado de 2022, pero días antes de la lectura de la sentencia ingresó a la embajada de México en Lima, donde recibió asilo diplomático.

Esto llevó a Perú a romper las relaciones con México a todo nivel, expulsando a la agregada de negocios que estaba a cargo de la misión diplomática mexicana en Lima.

Desde entonces, Chávez sigue refugiada en esa sede diplomática en Lima a la espera de que el Gobierno peruano le otorgue el salvoconducto que le permita salir del país, pero el Ejecutivo del presidente interino, José Jerí, ha planteado una serie de modificaciones a la convención de Caracas, que regula el asilo político, para evitar su eventual uso para rehuir a la justicia, tras anunciar la ruptura de relaciones con México.

El sábado, la Cancillería peruana informó que Brasil se había hecho cargo de los asuntos diplomáticos de México en Perú, y señaló que, «al haberse roto las relaciones diplomáticas con México, este país tiene el derecho de solicitar que otro país se encargue de sus asuntos diplomáticos», pero aclaró que no los consulares ni económicos.

Medios locales difundieron imágenes del cambio de bandera, de la mexicana a la brasileña, en la Embajada de México, ubicada en el distrito financiero de San Isidro, en la capital peruana.

Desde 2024, Brasil también asumió la representación de Perú en Venezuela, pues ambos países rompieron relaciones diplomáticas después de que el país andino reconociera al opositor Edmundo González Urrutia como el presidente del país caribeño. EFE

