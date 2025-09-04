The Swiss voice in the world since 1935

La danesa Ørsted demanda al Gobierno de EE.UU. por paralizar un proyecto eólico marino

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Copenhague, 4 sep (EFE).- La multinacional energética danesa Ørsted ha presentado este jueves una demanda contra el Gobierno de EE.UU. para que revoque la orden de paralizar la construcción del parque eólico marino Revolution Wind, en la costa este estadounidense.

La demanda ha sido interpuesta por la sociedad de riesgos del mismo nombre que el parque, en la que participa un consorcio liderado por Skyborn Renewables, ante un tribunal de distrito de Columbia (EE.UU.).

Revolution Wind señaló en un comunicado que aunque quiere colaborar con la administración estadounidense hacia una «pronta resolución», la orden decretada el mes pasado por éste «carece de autoridad legal» y supone una «violación» de la ley.

«El proyecto está sufriendo un daño substancial por la orden de detener los trabajos y, como resultado, una demanda es un paso necesario», apuntó Revolution Wind.

Revolution Wind tenía todos los permisos federales y estatales cuando comenzó a construirse en 2023 y ha gastado «miles de millones de dólares» en la última década para conseguir la aprobación de varias agencias estadounidenses.

El parque eólico, que está terminado al 80 % y espera estar a pleno funcionamiento en 2026, reforzará la «fiabilidad» de una parte «crítica» del suministro energético del noreste de EE.UU., «crucial para responder al esperado fuerte crecimiento de la demanda energética», señaló la compañía.

Las acciones de Ørsted, principal grupo energético danés y una de las mayores impulsoras de energía eólica marina en el mundo, se desplomaron tras anunciar el pasado 22 de agosto el Gobierno de Estados Unidos la paralización del proyecto.

Ørsted anunció hace semanas una ampliación de capital por 60.000 millones de coronas (8.037 millones de euros) para financiar sus proyectos de inversión.

El Estado danés, que controla el 50,1 % del capital, ya ha anunciado que sufragará la mitad de la ampliación, mientras que el resto de accionistas gozará también de un derecho preventivo parra participar en la operación.

La cancelación de dos proyectos eólicos marinos estadounidenses en noviembre de 2023 ya provocó una pérdida millonaria al grupo danés, que abandonó a continuación varios mercados, entre ellos el español, y despidió a cientos de trabajadores. EFE

alc/cae/lar

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR