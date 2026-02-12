La DEA cierra su oficina en Santo Domingo en medio de una investigación por corrupción

2 minutos

Santo Domingo, 12 feb (EFE).- La Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana anunció este jueves el cierre «hasta nuevo aviso» de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Santo Domingo, argumentando que la «corrupción no tiene espacio en el Gobierno» del país norteamericano «ni en ningún otro».

En un mensaje publicado en las redes sociales de la delegación diplomática, la embajadora Leah F. Campos señaló que «es una violación repugnante y deshonrada de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio» y advirtió que no tolerará «ni siquiera la percepción de corrupción en ninguna parte de esta Embajada».

Por ello, «hoy anuncio el cierre de la oficina de la DEA en Santo Domingo hasta nuevo aviso», concluyó el mensaje, sin ofrecer más detalles.

Posteriormente, el canciller dominicano, Roberto Álvarez, escribió en la red X que habló con Campos, quien le informó que el motivo del cierre de la citada oficina «está motivada por una investigación interna de su embajada y no tiene, de manera categórica, relación alguna con el Gobierno o funcionario dominicano».

El Gobierno estadounidense ha valorado en reiteradas ocasiones la lucha contra las drogas del actual Gobierno de la República Dominicana, que el año pasado decomisó 48 toneladas de drogas en su combate al narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos conexos, en su lucha «sin precedentes» contra estas estructuras del crimen organizado, según la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). EFE

