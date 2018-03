La debilidad del dólar preocupa en Europa

Este contenido fue publicado el 20 de mayo de 2003 20:45 20 de mayo de 2003 - 20:45

El curso del dólar el 19 de mayo. (Keystone)

El dólar pierde valor frente al franco suizo y el euro. El billete verde disminuyó 40% ante la moneda europea.

Un fenómeno nada bien recibido por la industria de la exportación.

Los comentarios del secretario del Tesoro estadounidense, Jack Snow, sobre la paridad del dólar, el fin de semana pasado, avivaron las voces de alarma en varios sitios.



Snow estimó modesta la devaluación del dólar, y la industria de exportación de aquel país ve una bendición en la debilidad de su moneda.

El mal para los otros exportadores

Ante este panorama no sorprende que el valor del billete verde bajara esta semana hasta un nivel no visto en los útlimos siete años con respecto a la moneda suiza: un dólar por 1,30 francos suizos. Un hecho que también se hace muy notable en la paridad cambiaria con el euro.



Es por ello que el ambiente no es halagador para las exportaciones helvéticas, cuyo principal socio comercial, después de Alemania, es, justamente, Estados Unidos.



Pero la incertidumbre no sólo afecta al sector exportaciones, según indica Claude Zehnder, analista del Banco Cantonal de Zúrich, quien advierte que en el mundo de los valores en papel surgen las consecuencias negativas.

El riesgo exportado hacia Europa

"Por medio de un dólar débil será exportado el riesgo de deflación y recesión hacia Europa", explica a swissinfo Thomas Haerter, jefe de estrategia del Banco Leu.



Suiza también se resentirá en su capacidad de competición. "El perdedor es el sector de productos terminados, entre los que se encuentra el rubro de la química", advierte Haerter.



Incluso la rama del turismo suizo lamenta el descenso del dólar.



De acuerdo a las apreciaciones del Banco Goldman, Sachs & Co, la devaluación del dólar en un 10% provoca una reducción del 4% en las ganancias de las empresas del sector.

Peligro deflacionario

Desde hace tiempo se especula en Estados Unidos sobre el peligro deflacionario.



Ese fenómeno ocasionaría una reducción de precios, hecho que ocurre cuando la oferta en productos y servicios es mayor que la demanda.



La sobreoferta presiona a los precios y a los empresarios, quienes deciden entonces imponer medidas de ahorro y recortar la mano de obra.



"Considero que se trata de una exageración el hablar de un peligro deflacionario", indica, por su parte, Zehnder. Un dólar débil debiera significar encarecimiento, algo que combate la deflación.

Clima de inseguridad

Lo cierto es que una gran inseguridad reina ante el estado de la economía estadounidense. Las nuevas cifras económicas no dan lugar al optimismo. En abril descendieron los precios, la construcción y la capacidad de ocupación de las compañías un 74,4%, para situarse en un nivel no visto en 2 décadas.



Muchos expertos consideran que el dólar continuará perdiendo valor. El banco J.P. Morgan pronostica que la paridad cambiaria en mayo del 2004 se situará en 1,23 francos.



Pero no todos comparten la misma opinión. "Pensamos que el punto más bajo en Estados Unidos se ha alcanzado ya", comenta el analista del Banco Cantonal de Zúrich; por lo que, en realidad, lo único visible ahora es la incertidumbre.



swissinfo, Elvira Wiegers

(Traducción: Patricia Islas)

