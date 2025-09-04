La decisión de los socialistas franceses de tumbar el Gobierno de Bayrou «es irrevocable»

París, 4 sep (EFE).- El primer secretario del Partido Socialista (PS) francés, Olivier Faure, ha subrayado este jueves que su decisión de votar contra la moción de confianza del primer ministro, el centrista François Bayrou, para tumbar así su Gobierno, «es irrevocable».

«Votaremos contra la confianza (a Bayrou) porque que la confianza se rompió hace mucho tiempo y porque el proyecto de presupuestos que ha presentado a las francesas y a los franceses es muy injusto y además es recesivo», ha explicado en una entrevista a la emisora RTL.

Faure ha recordado que su partido ha presentado un plan de presupuestos para 2026 alternativo al ajuste de 44.000 millones de euros que anunció el 15 de julio Bayrou, y que es el que quiere ver refrendado con la moción de confianza que ha convocado el lunes y que, con casi total probabilidad, terminará con la caída de su Ejecutivo, ya que la oposición en bloque votará en contra.

El líder socialista ha subrayado que su plan permite «reducir la deuda y relanzar la actividad», mientras que el problema del presupuesto que quiere aplicar el actual primer ministro «es la trayectoria que va a imponer a los franceses y a quién impone esos ahorros».

«Yo estoy dispuesto a reducir el déficit, pero no se puede haceciendo pagar a los asalariados, a los parados, a los jóvenes (…) que son las víctimas del plan de Bayrou», ha puntualizado.

Faure ha hecho notar que su intención sería aplicar el llamado ‘impuesto Zucman’ que supondría un gravamen del 2 % a los patrimonios superiores a los 100 millones de euros.

Preguntado sobre si él es candidato a primer ministro, en caso de caída de Bayrou, ha respondido que «la izquierda es candidata a gobernar, no es una cuestión de persona».

Y sobre la intención del presiente francés, Emmanuel Macron, de que el bloque que apoya al actual Ejecutivo de Bayrou trate de ampliar su base con los socialistas, su primer secretario ha señalado que su propuesta es poner en pie «un gobierno de izquierdas» que negocie cada texto «con todas las fuerzas políticas que están en el Parlamento».

También ha descartado que en el posible gobierno de izquierdas en el que piensa pueda estar La Francia Insumisa (que es el mayor partido de la izquierda) porque su líder, Jean-Luc Mélenchon, ha tratado a los socialistas de «traidores» y ha anticipado que «censuraría a cualquier gobierno que no fuera el suyo».

Faure ha señalado que no ha hablado con Mélenchon desde hace dos años, lo que prueba la ruptura de sus relaciones. EFE

