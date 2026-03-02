La Declaración de Independencia de EE.UU. viaja por todo el país por su 250 aniversario

2 minutos

Washington, 2 mar (EFE).- La Declaración de Independencia de Estados Unidos y otros documentos fundacionales del país iniciaron este lunes un recorrido por el territorio nacional con motivo del 250 aniversario de la nación.

La Administración de los Archivos Nacionales de Estados Unidos puso en marcha la denominada «Gira Nacional del Avión de la Libertad», una exposición itinerante destinada a acercar al público estos textos históricos.

La muestra incluye el grabado original de la Declaración de Independencia, una plancha elaborada en 1823 que reproduce el documento de 1776, cuyo original —redactado en pergamino— se encontraba muy deteriorado.

Entre otros documentos figuran los Tratados de París de 1783, por los que Gran Bretaña reconoció la independencia de Estados Unidos; una impresión de un borrador de la Constitución de 1787 y una versión de trabajo de la Carta de Derechos de 1789, que estableció las primeras enmiendas constitucionales.

Los documentos partieron de Washington con destino a Kansas City (Misuri), donde se exhibirán gratuitamente del 6 al 22 de marzo en el Museo Nacional de la Primera Guerra Mundial de esa ciudad.

Tras esta primera parada, la colección viajará a Atlanta (Georgia); Los Ángeles (California); Houston (Texas); Denver (Colorado); Miami (Florida); Dearborn (Míchigan) y Seattle (estado de Washington).

Los textos se trasladan a bordo de un Boeing 737 personalizado con la inscripción «Avión de la Libertad».

«Quienes no planeen visitar la capital de nuestra nación este año pueden celebrar el 250 aniversario de nuestro país experimentando estos increíbles documentos fundacionales en sus ciudades y comunidades», afirmó en un comunicado Jim Byron, director interino de los Archivos Nacionales.

El próximo 4 de julio se cumplirán 250 años de la Declaración de Independencia de 1776, efeméride para la que el Gobierno de Donald Trump organiza diversos actos patrióticos. EFE

er/aaca/mgr