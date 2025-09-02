The Swiss voice in the world since 1935

La Defensa Civil de Gaza reporta 13 muertos en bombardeos aéreos israelíes

El portavoz de la Defensa Civil de Gaza afirmó el martes que 13 personas murieron en el territorio palestino en los bombardeos aéreos nocturnos israelíes.

Mahmud Basal indicó que un ataque israelí contra un edificio residencial mató a 10 personas, mientras otro bombardeo contra un edificio de apartamentos mató a otras tres. Ambas acciones ocurrieron en Ciudad de Gaza.

Las fuerzas israelíes han preparado una ofensiva para tomar Ciudad de Gaza, el mayor centro urbano del territorio palestino, con intensos bombardeos en los últimos días y advertencias de una inminente evacuación.

La ONU calcula que cerca de un millón de personas viven en la ciudad y sus alrededores. El organismo mundial declaró una hambruna en la Franja de Gaza.

La guerra en Gaza fue desatada por el ataque del movimiento islamista Hamás en octubre de 2023 contra Israel, que dejó 1.219 muertos, en su mayoría civiles, según un balance de la AFP basado en cifras oficiales israelíes.

La ofensiva israelí de represalia ha dejado al menos 63.557 palestinos muertos, en su mayoría civiles, según datos del Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, gobernada por Hamás, que la ONU considera fiables.

