La Defensa Civil dominicana refuerza sus planes ante inicio de temporada ciclónica

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Santo Domngo, 1 jun (EFE).- El director ejecutivo de la Defensa Civil Dominicana y presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Juan Salas, encabezó este lunes una reunión con los 32 directores provinciales de la institución para revisar estrategias y coordinar acciones destinadas a proteger a la población frente a los riesgos de la temporada ciclónica. que va desde el 1 de junio al 30 de noviembre.

Salas destacó que tienen disponibles unos 2,742 albergues distribuidos a nivel nacional, así como un cuerpo voluntario de más de 15,000 personas que brindarán respuesta ante diversas situaciones de emergencia y la amenaza de fenómenos hidrometeorológicos.

Los albergues se pueden identificar mediante los códigos QR publicados en las redes sociales y la página web institucional, así como llamando al 809-472-8617.

El director de la Defensa Civil subrayó que la preparación y la prevención «continúan siendo las herramientas más efectivas para reducir riesgos durante época, por lo que llamó a la población a mantenerse informada y seguir las orientaciones de los organismos oficiales».

La temporada de ciclones del Atlántico tendrá este año hasta 6 huracanes y 14 tormentas con nombre, por debajo del promedio histórico, según pronósticos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos.

El organismo científico estimó en su proyección, que realiza anualmente antes del inicio de la temporada el 1 de junio, que este año habrá entre 8 y 14 tormentas con nombre (vientos de 63 kilómetros por hora o más), entre 3 y 6 huracanes (119 km/h o más) y entre 1 y 3 huracanes mayores (más de 179 km/h).EFE

mf