La defensa de Bolsonaro pide absolución y reduce la trama golpista a «actos preparatorios»

Brasilia, 3 sep (EFE).- Los abogados de Jair Bolsonaro pidieron este miércoles ante la Corte Suprema la «imperiosa» absolución del expresidente brasileño porque «no existe absolutamente nada» que lo vincule al intento de golpe de Estado, que redujeron a «meros actos preparatorios» que no están tipificados en el Código Penal.

«La absolución para el expresidente Bolsonaro es imperiosa», dijo Paulo Cunha Bueno, uno de los defensores de Bolsonaro, ante los cinco jueces de la Primera Sala del Supremo, donde se celebra el juicio por golpismo contra ocho acusados, entre ellos el exmandatario. EFE

