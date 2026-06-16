La defensa de Brasil acepta sacrificarse por Vinícius: «Es nuestro desahogo en el ataque»

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Basking Ridge (EE.UU.), 16 jun (EFE).- Douglas Santos, guardaespaldas de Vinícius Júnior en el lateral izquierdo de la selección brasileña, aceptó este martes que el 7 tenga que asumir menos responsabilidades defensivas, pues su función es «marcar goles».

«Vini ha sido nuestro desahogo (…) Espero siempre estar ejerciendo mi función, que es defender, para que él pueda marcar goles», afirmó el defensa del Zenit ruso en rueda de prensa en el hotel de concentración de la Canarinha, en Basking Ridge (Nueva Jersey, Estados Unidos).

En su opinión, el extremo del Real Madrid tiene que tener «libertad para jugar» y menos responsabilidades defensivas para así sacar «el gran fútbol» que tiene dentro.

«Fue nítido contra Marruecos» que nos apoyamos en él para atacar, explicó, para luego citar otras piezas ofensivas importantes como Raphinha o Igor Thiago.

Brasil y Marruecos empataron 1-1 en el debut de ambas selecciones en el Grupo C del Mundial 2026.

Douglas Santos fue el titular en el lateral izquierdo por sorpresa, ya que se esperaba que fuera Alex Sandro, del Flamengo. En la zaga le acompañaron los centrales Marquinhos y Gabriel Magalhães, y en el otro lateral, Roger Ibáñez, un zaguero reconvertido.

El futbolista del Zenit ruso tuvo dificultades para parar a Achraf Hakimi en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, ya que Vini algunas veces se quedó arriba esperando salir al contragolpe.

Sin embargo, Santos se siente con fuerzas para aguantar las acometidas del rival.

«El míster (por Carlo Ancelotti) habla bastante conmigo y me ha dicho que he crecido mucho defensivamente», reveló.

«Yo me he puesto a disposición para entregar el máximo y dar mi mejor versión en la selección. Voy a dar siempre el máximo para defender bien y sorprender en ataque», completó.

El viernes, la pentacampeona del mundo se medirá a Haití en Filadelfia. El combinado caribeño cayó en su estreno ante Escocia (0-1), pero dejó buenas impresiones. EFE

cms/apa

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