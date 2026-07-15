La defensa de Josu Ternera recurre su absolución ante el Supremo francés

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(Actualiza con declaraciones de un portavoz del Supremo a EFE)

París, 15 jul (EFE).- El abogado del histórico dirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, confirmó este miércoles a EFE que ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Francia contra la sentencia de la Corte de Apelación de París que lo absolvió el pasado 2 de julio en el último proceso que tenía pendiente en ese país, lo que retrasa su entrega a España.

El letrado Laurent Pasquet-Marinacce explicó a EFE que el recurso se dirige contra «varias afirmaciones infundadas» contenidas en la resolución judicial, que considera «susceptibles de vulnerar la presunción de inocencia del señor Urrutikoetxea y de comprometer su defensa en determinados procedimientos españoles».

El abogado precisó además, en una respuesta por escrito, que el recurso tiene efecto «suspensivo», aunque señaló que desconoce el plazo en el que será examinado por el Tribunal Supremo francés.

Un portavoz del Tribunal Supremo dijo a EFE que, por el momento, el recurso no figura en la base de datos de la Corte y señaló que será necesario esperar unos días para comprobar si ha sido registrado.

Explicó que, en materia penal, los recursos de casación se presentan inicialmente ante el tribunal de Apelación que dictó la resolución -en este caso el pasado 2 de julio- y, posteriormente, son remitidos al Supremo.

El 2 de julio, la Corte de Apelación de París absolvió a Josu Ternera del delito de pertenencia a organización terrorista por el periodo comprendido entre diciembre de 2002 y mayo de 2005, en el que se le acusaba de haber seguido integrado en ETA tras huir de España para eludir la investigación sobre su presunta implicación en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza.

Durante el juicio, celebrado en abril, la acusación se sustentó principalmente en restos de ADN y huellas atribuidas a Urrutikoetxea halladas en dos pisos francos de ETA en Lourdes y Villeneuve-sur-Lot, donde residían el entonces jefe militar de la organización, Peio Eskisabel, y su lugarteniente, José Manuel Ugartemendía, detenidos en abril de 2005.

El recurso presentado por su defensa deja en suspenso la ejecución de su entrega a España, por lo que la retrasa al menos unos meses hasta que haya un dictamen de la más alta instancia judicial francesa.

La justicia francesa ya ha dado el visto bueno para su entrega por dos casos que tiene abiertos en España, el primero por su eventual implicación en ese ataque a la casa cuartel de Zaragoza en 1987; y el segundo por su presunto papel en la dirección de ETA desde que se fugó de España en 2002 y hasta que fue capturado en los Alpes franceses en mayo de 2019.

Este segundo sumario fue objeto de una decisión favorable el pasado 3 de junio por parte de la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París, que puntualizó que la ejecución de la entrega estaba a expensas de la sentencia del pasado 2 de julio, que ha sido recurrida por la defensa de Ternera.

La sala de instrucción se pronunció entonces sobre una euroorden de la Audiencia Nacional de Madrid cursada el 3 de diciembre, que en realidad era la extensión de otra a la que ya había dado el visto bueno en 2020, pero entonces por un periodo de acusación más breve y, sobre todo, únicamente por el cargo de pertenencia a una organización terrorista y no como dirigente.

Eso tiene como consecuencia que en el juicio al que eventualmente se le pudiera someter en España podría ser sentenciado a una pena máxima de 15 años de cárcel y no de 12. EFE

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