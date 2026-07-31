La defensa de Mangione alega que limitar periodistas en juicio viola la Constitución

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Nueva York, 31 jul (EFE).- La defensa de Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, alegó este viernes que el límite al número de periodistas que podrán cubrir su juicio estatal viola la Constitución de EE.UU.

El pasado 16 de julio, la Oficina de Administración de los Tribunales del estado de Nueva York (OCA, en inglés) decidió limitar el número de periodistas que pueden entrar a la corte para seguir este mediático juicio.

La OCA estableció que no se habilitará ninguna sala alternativa durante la totalidad del proceso y que solo seis periodistas podrán cubrir la selección del jurado.

Además, indicó que solo 68 reporteros podrán cubrir desde el tribunal el resto de audiencias.

En una carta remitida hoy al juez Gregory Carro, los abogados de Mangione se oponen a la exclusión parcial de público y prensa en su juicio, «y a cualquier procedimiento en el que el tribunal y la fiscalía seleccionen a dedo a los reporteros autorizados a asistir».

«En virtud de la Sexta Enmienda, los acusados en procesos penales tienen el derecho a un juicio plenamente público, abierto e imparcial, lo que significa que todo miembro del público y la prensa que desee presenciar el caso debería poder hacerlo», señalan.

También denuncian que la corte ha decidido no utilizar las salas alternativas en las que se retransmiten los procesos judiciales de gran interés público a través de una televisión.

Según la defensa, al hacer esto el tribunal «está vulnerando el derecho del acusado a un juicio plenamente público cubierto por el conjunto de periodistas y no solo por unos pocos escogidos, en violación de la Primera, Sexta y Decimocuarta Enmiendas de la Constitución».

La defensa solicitó al juez una audiencia para tratar esta cuestión y pidió además la lista de los seis periodistas seleccionados para cubrir la selección del jurado y de los otros 68 que estarán presentes en el resto de vistas.

Mangione, de 28 años y que enfrenta otro juicio federal en Nueva York, se declaró inocente de todos los cargos y se encuentra actualmente detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. EFE

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