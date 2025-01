La defensa de Sancho extiende el plazo para contestar a recurso que pide la pena de muerte

Bangkok, 14 ene (EFE).- La defensa del español Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua en primera instancia en Tailandia por el asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta, ha obtenido una extensión de un mes, hasta el 18 de febrero, para contestar al recurso de la familia de la víctima que pide la pena de muerte.

Una fuente del equipo legal de Daniel Sancho en España aseguró a EFE que se les ha concedido una extensión de un mes para la presentación de su respuesta, que en principio debía haber sido entregada antes del 17 de enero.

«Hemos solicitado una nueva prórroga y nos la han concedido hasta el 18 de febrero», afirmó la fuente.

El motivo del retraso de la presentación de esta respuesta es que los abogados del condenado se encuentran «inmersos» en concluir la apelación de la sentencia del juez, cuya fecha límite para presentarse es el 29 de enero, aunque puede ampliarse.

Si bien la Fiscalía tailandesa aceptó la pena impuesta y comunicó su decisión de no recurrir tras la lectura de la sentencia en agosto, los abogados de la familia de la víctima, que actuaron como coacusación en el juicio, presentaron el 29 de noviembre un recurso, al que tuvo acceso EFE, que solicita que se revise el fallo.

«Se solicita al Tribunal de Apelaciones que revise el fallo de primera instancia y declare al acusado culpable bajo el artículo 289 (4) del Código Penal, que establece como única pena aplicable la pena de muerte», señala el recurso.

Según fuentes jurídicas consultadas por EFE, el incremento del castigo a pena de muerte, que Tailandia apenas aplica, «sería raro», después de que la sentencia en primera instancia ya explicara que reducía la pena capital a cadena perpetua por la colaboración del acusado.

No obstante, estas fuentes indican que es potestad del juez hacerlo o no, mientras consideran que el recurso de la coacusación podría simplemente buscar que no se acabe reduciendo la pena tras la apelación que presente la defensa.

Asimismo, el equipo legal de la familia de Arrieta, liderado por el abogado hispanocolombiano Juan Gonzalo Ospina, reclamó en ese mismo recurso que se elevara la indemnización a pagar a la familia de la víctima, que el juez fijó en la sentencia en 4 millones de bat (casi 117.000 dólares o alrededor de 112.000 euros).

En principio el Tribunal de Apelaciones comunicará su resolución sobre ambas apelaciones -la de la familia de Arrieta y la de la defensa- el mismo día, un proceso que suele demorarse alrededor de un año.

Las partes pueden volver a recurrir ante el Tribunal Supremo tailandés.

Sancho fue considerado culpable de asesinar con premeditación a Arrieta, cirujano plástico colombiano, el 2 de agosto de 2023 en la isla de Phangan, al sur de Tailandia, tras un juicio celebrado en abril del pasado año en el Tribunal de Samui. EFE

