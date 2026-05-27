La defensa de Sarkozy denuncia que la acusación se basa en imaginaciones, no en hechos

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(Actualiza con el alegato la defensa de Sarkozy)

París, 27 may (EFE).- La defensa de Nicolas Sarkozy criticó este miércoles que se quiera condenar al expresidente francés por haber tramado una financiación ilegal de la campaña que le llevó al Elíseo en 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi no por lo que hizo, sino por lo que, según la Fiscalía, pudo haber imaginado.

«Se quiere condenar a Nicolas Sarkozy no por lo que hizo, sino por lo que se imagina que pensó. Es vertiginoso», denunció su abogado, Christophe Ingrain, en la última jornada de su juicio ante el Tribunal de Apelación de París.

Ingrain insistió en que durante los 13 años que duró la investigación en contra de su cliente se quiso «implicar a Nicolas Sarkozy en esta novela grotesca», y en la aparente paradoja de que fuera el mismo que según la acusación se benefició de dinero del régimen de Gadafi en 2006-2007 el que ya como presidente de Francia lideró la coalición internacional en 2011 que condujo al derrocamiento del líder libio.

El letrado recordó que no se ha encontrado rastro de la entrada de financiación irregular en las cuentas de su campaña y, sobre todo, hizo hincapié en tratar de desmontar el que la Fiscalía considera el móvil del pacto de corrupción que le reprocha haber liderado: la necesidad de obtener financiación exterior para esa campaña.

A ese respecto, Ingrain indicó que de cara a las elecciones presidenciales de 2007, «Sarkozy tenía la seguridad de contar con el apoyo de la UMP (su partido) si era candidato».

También que la Unión por una Mayoría Presidencial (UMP) tenía fondos suficientes para afrontar esa campaña y que el otro potencial rival de la derecha, el ex primer ministro Dominique de Villepin, tenía un respaldo mínimo de la formación, que se limitaba a «una quincena de diputados».

Por eso, la hipótesis de la Fiscalía de que Sarkozy buscaba financiación irregular para protegerse de la posible competencia dentro de un partido que controlaba de forma abrumadora aparece «ridícula», de acuerdo con el abogado.

«El objetivo de intentar condenar a Sarkozy no permite todo», se quejó Ingrain, que repitió de forma insistente que no hay pruebas de grabaciones u otros elementos que lo implicaran en actos de preparación de una supuesta financiación ilegal de su campaña.

Tristan Gautier, el segundo de los cuatro letrados del expresidente francés, se centró en desmontar uno de los cuatro cargos que pesan contra él, el de financiación irregular de la campaña, y para eso estuvo desgranando los pagos del régimen libio a intermediarios que se identificaron durante la instrucción, pero sin pruebas concluyentes de que ese dinero terminara en las cuentas electorales de Sarkozy.

Gautier afirmó que la argumentación sobre ese cargo de la Fiscalía es «un edificio muy frágil» cuyo objetivo es justificar una petición de pena igual que la que se hizo en primera instancia, y eso pese a que la lectura de la instrucción por parte de la defensa es que «ni un céntimo de dinero libio alimentó la campaña de 2007 y nada puede contradecirlo».

El abogado señaló que en diferentes momentos de la investigación se llegaron a publicar cifras diversas sobre el dinero que supuestamente habría recibido Sarkozy, y se habló incluso de 200 millones de euros, pero al final los montos sospechosos quedaron muy reducidos.

El principal pago del que hay traza, ejecutado por el que era el jefe de los servicios secretos de Gadafi, Abdallah Senoussi, en dirección del intermediario franco-libanés Ziad Takieddine, de tres millones de euros, en realidad terminó en el bolsillo de estos dos hombres, de acuerdo con el seguimiento de los flujos que describió Gautier.

La Fiscalía del Tribunal de Apelación de París pidió para el ex jefe de Estado una pena de siete años de cárcel, dos más de los que se le impusieron en primera instancia, así como su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cinco años y una multa de 300.000 euros.

Una vez que los cuatro abogados de la defensa terminen sus alegatos el tribunal dará la palabra por última vez a Sarkozy, tras lo cual el juicio quedará visto para sentencia, un dictamen que se hará público el próximo 30 de noviembre. EFE

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