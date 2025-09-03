La defensa de un exministro admite que había planes golpistas en el Gobierno de Bolsonaro
Brasilia, 4 sep (EFE).- El abogado del exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira, uno de los acusados de golpismo junto al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, afirmó este miércoles ante el Supremo que su cliente «actuó activamente» contra «intentos» de una ruptura democrática que se discutían en el Gobierno.
Esos planes habrían sido alentados por las alas más radicales del bolsonarismo, pero Nogueira convenció al entonces mandatario de «no avanzar por ese camino», según dijo Andrew Fernandes, defensor de Nogueira, frente a los jueces de la Primera Sala del Supremo, que juzgan a Bolsonaro y otros siete acusados de golpismo. EFE
