La defensa del expresidente Bolsonaro pide la «nulidad» del juicio por golpismo

4 minutos

La defensa de Jair Bolsonaro presentó el viernes un nuevo recurso para pedir la «nulidad» del juicio por golpismo que lo condenó a 27 años de prisión, tres días después de que la corte suprema ordenara que el expresidente brasileño comenzara a cumplir la pena.

El líder ultraderechista, de 70 años, fue condenado en septiembre por intento de golpe de Estado contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder los comicios en 2022.

El martes comenzó a purgar su pena por orden judicial en dependencias policiales en Brasilia.

En el documento del recurso, al que accedió la AFP, los abogados piden «la nulidad del proceso penal» y que «se absuelva» a Bolsonaro.

«La injusta condena impuesta a Jair Messias Bolsonaro (…) debe ser sometida al escrutinio del Plenario del Supremo Tribunal Federal para que, al final, sea reconocida y declarada su inocencia», señala el recurso.

El exmandatario (2019-2022) fue juzgado por la primera sala de la corte suprema, compuesta por cinco magistrados. Cuatro votaron por declararlo culpable, mientras que uno votó en contra.

Los abogados se apoyan ahora en ese voto disidente para solicitar que el plenario de 11 jueces del tribunal revise la decisión y anule el proceso.

Es el segundo recurso que intentan, tras un primero que fue rechazado.

– Salud frágil –

El martes, el juez Alexandre de Moraes, a cargo del caso, consideró agotadas las posibilidades de recurrir y declaró «firme» la sentencia.

Los abogados protestaron la decisión de Moraes y anticiparon que recurrirían, incluso ante instancias internacionales.

El líder de extrema derecha permanece recluido en una habitación pequeña con frigobar, aire acondicionado y un televisor en la sede de la Policía Federal de la capital brasileña.

Se encontraba desde agosto en prisión domiciliaria, pero el sábado pasado fue transferido a la sede policial por «riesgo de fuga», tras haber dañado su tobillera de monitoreo con un soldador.

Sus abogados niegan que haya intentado evadirse y atribuyeron el incidente a un estado de «confusión mental» inducido por medicamentos, una explicación rechazada por el alto tribunal.

Bolsonaro sufre problemas de salud derivados de una puñalada que recibió en 2018 durante un acto electoral. Tras numerosas operaciones, ha acusado en los últimos meses frecuentes malestares, especialmente crisis de hipo y vómitos.

Los abogados han pedido prisión domiciliaria «humanitaria».

Uno de sus hijos, Carlos Bolsonaro, concejal de Rio de Janeiro, dijo que su padre sufrió el jueves una crisis grave de hipo y reflujo que obligó a llamar a los médicos.

«No sobrevivirá a esta injusticia. El sistema está matando a mi padre rápida y brutalmente», escribió en X.

Otro de sus hijos, el senador Flávio Bolsonaro, impulsa en el parlamento una amnistía que beneficiaría al político.

– «Lección de democracia» –

La corte suprema halló culpable en septiembre a Bolsonaro de liderar una organización criminal para tratar de invalidar las elecciones de 2022 e impedir la investidura de Lula.

El plan contemplaba incluso asesinar a Lula, pero no se consumó por falta de apoyos entre los altos mandos militares.

En su primera reacción tras la conclusión del proceso, Lula dijo el miércoles que Brasil dio una «lección de democracia» con el histórico juicio, el primero que condena a los responsables por una trama golpista en Brasil.

«La justicia brasileña mostró su fuerza, no se amedrentó con las amenazas de afuera», celebró el mandatario.

El presidente estadounidense, Donald Trump, denunció meses atrás una «caza de brujas» contra su aliado Bolsonaro.

Washington impuso entonces altos aranceles punitivos a Brasil y sancionó a jueces de la corte suprema.

Sin embargo, luego de reunirse con Lula en octubre, Trump retiró buena parte de los aranceles a Brasil.

ll/dga/atm