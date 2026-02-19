La defensa europea se debilitará si países no invierten lo pactado, advierte comisario UE

2 minutos

Madrid, 19 feb (EFE).- El comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, advirtió este jueves en Madrid de que la defensa colectiva de la UE se verá debilitada si los países miembros no invierten lo acordado, preguntado sobre la negativa de España a gastar el 5 % de su PIB en 2035, como exige la OTAN.

«Tenemos que entender que toda nuestra defensa está basada en el principio conocido como defensa colectiva. Eso significa que si no inviertes en capacidades (de defensa) en tu país, estás debilitando no solo tus propias capacidades, sino también las de la defensa colectiva», dijo el comisario a los periodistas.

«No puedo imaginar cómo (vamos a) implementar los nuevos objetivos de capacidades (de defensa) de la OTAN si no se invierte en ello», insistió Kubilius al ser preguntado por los periodistas por el caso de España tras comparecer ante la Comisión Mixta para la UE del parlamento español.

A su juicio, «no hay ningún país» de la UE que se pueda defender solo y por ello «todos» tienen que desarrollar las capacidades de defensa acordadas en julio pasado en la última cumbre de la OTAN, que implican llegar a un gasto del 5 % del PIB en 2035.

Durante su comparecencia ante los parlamentarios, el comisario lituano pidió tomar «muy en serio» la amenaza rusa y detalló que los servicios de inteligencia de la UE llevan tiempo alertando de la posibilidad de un ataque de Moscú en suelo comunitario.

Si se produjera una agresión rusa en la parte oriental de Europa, «no debemos pensar que no va a llegar a España», porque algo así puede «destruir economías y mercados financieros», argumentó.

Recordó, además, que ya se han producido incursiones de drones rusos en ciudades como Bruselas o Copenhague, e incluso en «un aeropuerto militar de Alemania».

Kubilius pidió no pensar que Rusia es un enemigo «pequeño o débil», ya que «está adquiriendo experiencia en el frente de batalla en Ucrania» mediante una invasión que ya dura casi cuatro años.

El comisario lamentó que haya «poca unidad» entre los Estados miembros sobre cómo fortalecer la defensa europea y se preguntó: «Si no es ahora, ¿cuándo?».

Durante su visita a España, Kubilius será recibido esta tarde en audiencia por el rey Felipe VI y se reunirá con el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, entre otras actividades. EFE

