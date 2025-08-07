La defensa pide en un recurso la revocación de la prisión domiciliaria de Bolsonaro

3 minutos

Río de Janeiro, 6 ago (EFE).- La defensa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro presentó este miércoles un recurso ante la Corte Suprema en el que solicita la revocación de la prisión domiciliaria que el líder ultraderechista cumple desde el lunes, con el argumento de que no incumplió las restricciones que le habían sido impuestas.

Los abogados del exjefe de Estado también solicitaron que el recurso sea analizado por la Sala Primera del Supremo Tribunal Federal (STF), integrada por cinco magistrados, para que no quede exclusivamente en las manos de Alexandre de Moraes, el juez instructor del proceso contra Bolsonaro por golpismo.

En una sentencia dictada el pasado lunes, De Moraes ordenó la prisión domiciliaria de Bolsonaro por considerar que el líder ultraderechista violó las medidas cautelares que le fueron impuestas el mes pasado, que le prohibían enviar mensajes en sus propias redes sociales o en las de terceros.

De Moraes citó mensajes de Bolsonaro que fueron publicados el domingo en las redes sociales de sus aliados, incluyendo en las de sus tres hijos parlamentarios, con «incentivos e instigaciones a ataques al Supremo y apoyo a una intervención extranjera en el Poder Judicial brasileño».

Los abogados alegan que el exmandatario no cometió ningún crimen ni incumplió ninguna cautelar, incluyendo la que le prohíbe usar las redes sociales propias o aprovechar las de terceros.

Según la defensa, el expresidente no puede ser sancionado por haber saludado a sus seguidores a través de perfiles de otras personas.

«Buenas tardes mi Brasil. Un abrazo a todos. Es por nuestra libertad. Estamos juntos», fue, según sus defensores, el mensaje de Bolsonaro leído en las marchas.

Los abogados aseguran que al expresidente no le prohibieron conceder entrevistas ni emitir opiniones, como ya admitió el magistrado instructor en otra sentencia, y que «no tiene control sobre terceros que puedan repercutir el contenido procedente de su participación directa o indirecta».

De acuerdo con los letrados, esas publicaciones son repercusiones «incontrolables, ajenas a su voluntad o su injerencia».

El solicitar que el recurso sea analizado por la Sala Primera afirman que el reglamento de la Corte establece que la prisión domiciliaria exige la validación colectiva.

Además de la prisión domiciliar, De Moraes prohibió al procesado recibir visitas, con excepción de la de familiares y abogados, y lo obligó a permanecer con una tobillera electrónica.

La prisión domiciliaria fue ordenada en el marco del proceso en que se acusa a Bolsonaro de liderar un complot para impedir la toma de posesión como presidente del progresista Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo derrotó en las elecciones presidenciales de 2022.

De acuerdo con la Fiscalía, además de discutir con sus ministros y altos oficiales militares medidas para anular las elecciones y hasta para asesinar a Lula, Bolsonaro incentivó el asalto a las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema promovido por miles de bolsonaristas el 8 de enero de 2023. EFE

cm/jrh