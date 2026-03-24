La defensa tilda de «innovadora» la prisión domiciliaria temporal concedida a Bolsonaro

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Río de Janeiro, 24 mar (EFE).- La defensa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años por golpismo, tildó de «singularmente innovadora» la decisión de un juez de la Corte Suprema de concederle prisión domiciliaria temporal por 90 días al líder ultraderechista, en sustitución del régimen carcelario que cumplía hasta ahora, pero cuestionó su carácter limitado.

«La modalidad ‘temporal’ de arresto domiciliario es singularmente innovadora, sin que se pierda de vista que, lamentablemente, las condiciones y necesidades especiales (de atención médica) que exige el presidente son permanentes, y por lo tanto, este nivel de atención será necesario de por vida, aseguró Paulo Cunha Bueno en un mensaje publicado en las redes sociales.

El letrado enfatizó que el magistrado Alexandre de Moraes, juez instructor del caso que puso a Bolsonaro tras las rejas, otorgó el beneficio «tras cinco solicitudes», considerando el delicado estado de salud del exmandatario.

En este sentido señaló que con la medida «se restablece la coherencia jurisprudencial de la Corte» y recordó que este tipo de concesión ya se había otorgado al expresidente Fernando Collor de Mello con base en «una condición médica mucho menos grave» que la del líder ultraderechista.

Los problemas de salud del ex jefe de Estado, que él achaca a la puñalada que sufrió en 2018, se han agravado en los últimos meses con crisis recurrentes de hipo, mareos y vómitos, según su familia.

Según el abogado, el cuadro clínico del exmandatario se agravó recientemente con una neumonía bilateral derivada de una broncoaspiración, una condición que calificó de grave y que, aseguró, ya había sido advertida por el equipo médico, incluso con riesgo de muerte.

La medida de prisión domiciliaria «temporal» fue concedida este martes luego de que el Supremo acogiera parcialmente un recurso de su defensa y se alineara con el criterio de la Fiscalía, que consideró que el exmandatario requiere atención médica constante y cuidadosa.

El juez De Moraes determinó que Bolsonaro podrá cumplir el régimen en su domicilio durante 90 días a partir de su alta médica, aún sin fecha definida, tras lo cual el tribunal evaluará nuevamente las condiciones en que deberá continuar el cumplimiento de su condena.

Bolsonaro comenzó a cumplir su condena desde finales de noviembre pasado en una celda especial en la sede de la Policía Federal en Brasilia y, desde enero, en un complejo penitenciario de la capital brasileña, donde pasó a tener mayor espacio.

Desde el pasado 13 de marzo, el expresidente, de 71 años, está internado en un hospital privado de Brasilia por una neumonía y solo hasta la víspera abandonó la unidad de cuidados intensivos y fue trasladado a un cuarto. EFE

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