La defensora del Pueblo colombiana se suma a las críticas a comentarios sexistas de Petro

Bogotá, 13 sep (EFE).- La defensora del Pueblo, Iris Marín, se sumó este sábado a las críticas al presidente colombiano, Gustavo Petro, por los comentarios que hizo en un acto público a una de sus funcionarias, que fueron considerados machistas y sexistas.

La situación ocurrió el jueves en Timbío, en el departamento del Cauca (suroeste), donde Petro se refirió a la directora del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), Gloria Miranda.

«Las funcionarias del Gobierno del cambio son hermosas. Gloria, como todas las ministras y funcionarias del Gobierno del cambio, son hermosas. Entonces, cada vez que se me acercan, los periodistas chismosos escriben que son novias mías, ¿qué tal?», dijo Petro, en medio de risas de la ministra de Ambiente, Irene Vélez.

El presidente continuó refiriéndose a la vida privada de Miranda y agregó: «Resulta que se acaba de casar hace un mes, así que la perdimos. La ganamos para el país».

Además, Petro pasó el brazo por la espalda de Miranda y puso la mano en uno de sus hombros, un gesto que también fue criticado en redes sociales.

Al respecto, la defensora del Pueblo propuso hoy en su cuenta personal de X imaginar, «a modo de ejercicio hipotético», la situación en la que una mujer en un alto cargo hiciera con un subalterno hombre lo mismo que hizo el presidente con Miranda.

«Cómo verían que una mujer en un alto cargo, por ejemplo yo, en tarima con uno de los hombres que trabaja en la Defensoría dijera: ‘Todos los hombres que trabajan conmigo son guapos y la prensa chismosa dice que son novios míos. Pero lo perdimos porque se casó'», manifestó Marín.

La situación ha sido ampliamente comentada en redes sociales, donde desde distintos sectores han señalado que Petro envía un mal mensaje.

«Esto se llama acoso sexual. Y si las feministas, los petristas, los gobiernistas y las bodegas (tropas cibernéticas) no lo ven así, el problema es de ellos porque su fanatismo los nubla», escribió la periodista Claudia Julieta Duque. EFE

