La deforestación en la Amazonía brasileña aumenta 4 % en el último año tras varias caídas

São Paulo, 7 ago (EFE).- La deforestación en la Amazonía brasileña aumentó un 4 % en el último año frente al periodo anterior, lo que interrumpe una racha de cuatro caídas consecutivas, según datos preliminares divulgados este jueves por el Gobierno.

La destrucción de vegetación afectó a 4.495 kilómetros cuadrados en el mayor bosque tropical del planeta entre agosto de 2024 y julio de 2025, de acuerdo con el sistema de alertas por imágenes satelitales del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE, por sus siglas en portugués).EFE

