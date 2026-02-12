La deforestación en la Amazonía brasileña cae un 35 % en los últimos seis meses

São Paulo, 12 feb (EFE).- La deforestación en la Amazonía brasileña ha caído un 35,4 % en los últimos seis meses respecto al mismo periodo del año anterior, y alcanza el menor nivel desde que se iniciaron los registros, según datos preliminares divulgados este jueves por el Gobierno.

La tala ha afectado a 1.324 kilómetros cuadrados de selva entre agosto del año pasado y enero de este año, frente a los 2.050 kilómetros cuadrados del periodo anterior, de acuerdo con el sistema de alertas del Ejecutivo.

La ministra de Medio Ambiente de Brasil, Marina Silva, ha afirmado en rueda de prensa que los datos apuntan ya a una «fuerte tendencia» de caída y que espera que esta se mantenga en los próximos seis meses.

«La expectativa es llegar a la menor tasa histórica», ha dicho, en referencia a la futura publicación del dato anual.

La continua reducción de la deforestación en el mayor bosque tropical del planeta valida los esfuerzos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para combatir la tala desde que tomó posesión en enero de 2023.

En ese sentido, el dato de los últimos seis meses supone una caída abrupta respecto al mismo periodo del último año de mandato del ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), durante el cual 4.970 kilómetros cuadrados fueron deforestados, un récord en el sistema de alertas.

En el Cerrado, la sabana tropical que ocupa gran parte del interior de Brasil y que vive bajo la constante presión del sector agrícola, la tala se ha reducido un 5,9 % anual en los últimos seis meses, con 1.905 kilómetros cuadrados de área afectada.

Por otro lado, la tala ha aumentado en el Pantanal, uno de los mayores humedales del planeta, con una subida del 45,5 % en los últimos seis meses hasta llegar a los 294 kilómetros cuadrados.

Lula, quien ha enarbolado la causa medioambiental durante su mandato y busca ser candidato a la reelección en los comicios del próximo octubre, se ha comprometido a acabar con la deforestación de aquí a 2030.EFE

