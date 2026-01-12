La delantera colombiana María Marquínez se suma a las filas de Alianza Lima

Lima, 12 ene (EFE).- La delantera colombiana María Marquínez se sumó a las filas de Alianza Lima como refuerzo del equipo blanquiazul para la nueva temporada, en la que buscará el tricampeonato de la Superliga Femenina de Perú, tras haber conquistado el título en los dos últimos años.

Marquínez fichó por Alianza Lima procedente del Deportivo Cali, con el que en la última temporada llegó a la final de la Copa Liberadores Femenina.

«Las expectativas son muy altas; estoy en el mejor equipo del Perú y colectivamente queremos campeonar para acceder a la Copa Libertadores», declaró la jugadora.

«Como delantera busco darle alegrías a la hinchada y al equipo con goles, pero también aportar asistencias, jerarquía y apoyo constante a mis compañeras», agregó.

La colombiana es el tercer fichaje de Alianza Lima para la campaña de 2026, tras la llegada de su compatriota Geraldine Cardona, defensa habitual en las convocatorias de la selección de Colombia, y de la centrocampista peruana Odalys Rivas. EFE

